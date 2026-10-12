Roberto Bolle porta in scena Caravaggio al Lirico di Cagliari - Notizie

Si chiude con un grande appuntamento la stagione di danza del Lirico di Cagliari. Dopo 10 anni, venerdì 16 ottobre, alle 20, ritorna sul palcoscenico del Teatro di via Sant'Alenixedda Roberto Bolle con Caravaggio, capolavoro creato nel 2008 e firmato da Mauro Bigonzetti, coreografo italiano di maggior spicco internazionale.Tre eccezionali serate fuori abbonamento: lo spettacolo sarà replicato sabato 17 ottobre alle 19 e domenica 18 alle 17. Un viaggio emozionante nell'animo inquieto e geniale di un artista immortale, uno spettacolo potente e viscerale ispirato alla vita e alle opere di Michelangelo Merisi che trasforma in movimento la drammaticità e la teatralità rivoluzionarie del grande pittore.Protagonista assoluto l'Étoile internazionale, affiancato da una compagnia di straordinari talenti creata ad hoc, con le musiche di Claudio Monteverdi, riorchestrate da Bruno Moretti, una suggestiva scenografia e il disegno luci di Carlo Cerri e i costumi-pelle di Lois Swandale e Kristopher Millar. L'Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari sarà diretta dal milanese Marco Dallara, al suo ritorno a Cagliari (La fille mal gardée 2024, Lo schiaccianoci 2025).L'intento di Bigonzetti è quello di portare in scena la complessità della figura di Caravaggio celebrandone gli aspetti che compongono l'uomo e l'artista: da un lato il suo travagliato mondo interiore, mosso da un animo particolarmente inquieto, e dall'altro il racconto attraverso l'espressione della sua arte.Caravaggio, seguendo l'interrelazione di questi due aspetti, diventa pertanto un balletto psicologico e drammatico, che dal punto di vista drammaturgico ha le sue "note" ricorrenti nel solo, nei duetti, terzetti e quartetti, inframmezzati da scene corali che allentano la tensione e imprimono il moto ad un'azione sostanzialmente incentrata sull'io caravaggesco.Grazie all'essenziale arredo scenografico e disegno luci, sapientemente creati da Carlo Cerri, l'unione tra i...

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