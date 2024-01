Oristano

Si vota domenica 25 febbraio, i partiti al lavoro sulle liste



Alcuni sono già certi di correre per un posto in Consiglio alle regionali del 25 febbraio, altri invece hanno ancora qualche dubbio. Tra gli oristanesi, saranno sicuramente in lista i consiglieri uscenti Alessandro Solinas, Emanuele Cera, Gianni Tatti, Annalisa Mele, Domenico Gallus, Alfonso Marras e Diego Loi. Il primo, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, si presenterà per sostenere Alessandra Todde. Cera, da anni legato a Forza Italia, è in bilico tra gli azzurri e Fratelli d’Italia, ma ci sarebbe anche una clamorosa terza via, quella del cambio di campo. Nella lista del partito della premier Giorgia Meloni cercherà il bis il sindaco di Ruinas Tatti.

Nel centrodestra si sono portati avanti i Riformatori Sardi: da tempo hanno annunciato i sei oristanesi che li rappresenteranno alle elezioni regionali. Sono il sindaco di Ghilarza Stefano Licheri, il suo collega di Sedilo Salvatore Pes, il consigliere comunale di Oristano Sergio Locci, l’ex sindaca di Uras Anna Maria Dore, la sindaca di Bonarcado e consigliera regionale Annalisa Mele e l’assessora del Comune di Suni Beatrice Mura.

Il consigliere regionale uscente e sindaco di Paulilatino Domenico Gallus si ricandiderà con il Partito Sardo d’Azione, come l’altro uscente Alfonso Marras, che in passato è stato anche assessore provinciale. In quota Fratelli d’Italia girano i nomi della vicesindaca di Oristano, Bonaria Zedda, e del presidente del Consiglio comunale cittadino Peppi Puddu. E ci sarebbe in ballo pure la consigliera comunale di Cabras Fenisia Erdas. Un altro consigliere comunale del centro del Sinis in corsa per un posto nell’aula cagliaritana di via Roma è Antonello Manca, nella lista della Democrazia Cristiana.

Ha scelto di sostenere la candidatura alla presidenza di Alessandra Todde il consigliere regionale uscente e sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, inserito nella lista Alleanza rosso-verde. Con lui ci sarà anche il consigliere comunale di Oristano Francesco Federico.

Restando in città, sono proiettati alla candidatura alle regionali l’assessora Carmen Murru e il consigliere comunale Vincenzo Pecoraro, entrambi a Palazzo degli Scolopi in quota Udc. Senza dimenticare Paolo Angioi, che si candida con il centrodestra nella lista di Sardegna al Centro 20Venti. Tra i consiglieri comunali correrà anche Gigi Mureddu di Forza Italia.

Nel campo largo è confermata la candidatura con il Partito Democratico di Antonio Solinas, già consigliere regionale dal 2009 al 2019. Sempre nella coalizione che sostiene Alessandra Todde potrebbe candidarsi anche il medico Peppino Canu, nato a Ossi ma da oltre trent’anni di casa a Sedilo, attuale segretario provinciale della Fimmg, la Federazione italiana medici di medicina generale. Per lui ci sarebbe spazio nella lista Sinistra Futura, dove proveranno a ritagliarsi spazio anche i docenti Maria Delogu, esponente dell’associazione Orizzonte Sinistra, e Alberto Marceddu.

Conferme arrivano pure dal sindaco di Neoneli Salvatore Cau, il cui nome sarà presente in una lista civica a sostegno di Todde. Corteggiato dal campo largo, ha deciso di non candidarsi il consigliere comunale di Oristano Efisio Sanna.

Poi c’è la coalizione sarda di Renato Soru. Nella lista Alternativa sarda e democratica, quella dei “ribelli” del Pd, al momento non hanno ancora deciso se candidarsi o meno i consiglieri comunali di Oristano Maria Obinu e Giuseppe Obinu e l’avvocato Roberto Martani. Con l’ex governatore anche il Partito della Rifondazione Comunista, che in provincia candiderà Tore Meli, Alessia Spahiu, Maria Vincenza Dolores Sanna, Elisa Contu, Gianfranco Tocco e Sergio Cogato.

A Cabras non ha sciolto le riserve il sindaco Andrea Abis: guarda a sinistra ma resta da capire la sua eventuale collocazione.

Martedì, 9 gennaio 2024