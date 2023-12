Ritorna la Fiera Natale: tantissimi espositori, eventi, divertimento e buon cibo

Il pubblico, in questo modo, potrà spaziare tra le diverse offerte e acquistare oggetti per abbellire la casa, da mettere sotto l’albero o da portare a tavola.

“Siamo veramente orgogliosi di aver portato anche quest’anno all’interno della Fiera i nostri migliori produttori, sia del settore enogastronomico che manifatturiero”, ha detto Gianluigi Molinari, presidente dell’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano. “Uno spazio aperto non solo per i cagliaritani, ma anche per tutti i sardi e per i turisti che arricchisce le proposte natalizie dell’isola. Abbiamo messo a disposizione i nostri spazi e il nostro personale affinché la manifestazione possa riuscire al meglio e rappresenti la nostra Regione”.

La Fiera Natale sarà aperta dal’8 al 10 dicembre e dal 16 al 17 dicembre, con una diversa gamma anche di menù, da gustare seduti o da passeggio, nei tanti spazi riservati alla ristorazione.

Ci saranno laboratori per tutte le età, magici eventi dedicati ai più piccoli e spazi musicali per i più grandi.

La manifestazione, che lo scorso anno ha avuto oltre 50.000 visitatori avrà come sempre un’area riservata all’animazione per bambini e adulti.

Per tutti a disposizione l’ampio parcheggio antistante la Fiera di Cagliari.