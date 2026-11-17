(Adnkronos) - "La cultura del rischio cardiovascolare è fondamentale non solo nei pazienti, ma anche tra i professionisti e i medici. Pensate all'alleanza che deve esserci nella donna in post-menopausa fra il ginecologo, il cardiologo e il medico di medicina generale. Un'alleanza necessaria a indirizzare queste donne, che molto spesso arrivano tardivamente sia alla prevenzione che al trattamento della patologia, a eseguire quei controlli ormai obbligatori in questa fase della vita: il colesterolo, la pressione, la circonferenza vita e tutti quei fattori di rischio modificabili che possono contribuire a ridurre gli eventi cardiovascolari". Lo ha detto Leonardo De Luca, direttore Cardiologia Fondazione San Matteo Irccs Policlinico di Pavia, partecipando oggi a Milano all'incontro con la stampa, organizzato da Amgen, 'Colesterolo Ldl, placca e rischio cardiovascolare: quanto ne sanno gli italiani?'. Nel corso dell’evento sono stati presentati i dati della ricerca Amgen-Censis 'Vivere oltre i 50 anni. Gestione responsabile della salute e prevenzione del colesterolo Ldl'.

"Rispetto alle rilevazioni degli ultimi 10 anni, da questa ricerca emerge una maggiore consapevolezza del rischio cardiovascolare e del ruolo importante che il colesterolo gioca in questo senso nella costituzione delle placche ateromasiche, che possono essere presenti a livello sistemico - spiega De Luca - Ma noi cardiologi ci concentriamo soprattutto sulle placche a livello coronarico, che possono quindi dar luogo all'angina sino all'infarto miocardico acuto. Si osserva una maggiore consapevolezza relativa soprattutto al ruolo del cosiddetto colesterolo cattivo nella generazione delle placche. C'è poi una buona notizia: oggi abbiamo a disposizione tantissime terapie farmacologiche che riducono drasticamente i livelli di colesterolo cattivo Ldl, riducendo quindi gli esiti cardiovascolari".

I fattori che incidono maggiormente nel determinare i livelli di colesterolo Ldl sono "sostanzialmente due: da una parte c'è l'alimentazione, responsabile del colesterolo esogeno, dall'altra c'è il colesterolo che noi produciamo nel nostro fegato. Quindi ci possono essere pazienti molto magri, in forma e senza alcun sintomo, ma con livelli di colesterolo cattivo molto alti, che spesso non danno alcun sintomo sino alla manifestazione dell'aterosclerosi. Questi vanno targettizzati, ossia identificati, e trattati. È quindi importante fare un controllo routinario del colesterolo Ldl. Siamo tutti a rischio, soprattutto gli uomini dopo i 50 anni, dove i livelli di colesterolo e i livelli di pressione arteriosa aumentano in maniera concomitante, e le donne in post-menopausa", conclude.