Risanamento Costa vesuviana, Cuciniello (Gori): "Opera strategica"

(Adnkronos) - "Quello di oggi rappresenta uno snodo fondamentale dell’intervento più complesso che stiamo portando avanti nell’ambito del programma 'Energie per il Sarno', il collettore di Torre del Greco. Con il varo delle condotte si aggiunge un altro tassello alle opere già completate a terra, all’avvio dei pretrattamenti presso l’impianto di San Giuseppe alle Paludi e all’entrata in esercizio sperimentale dell’impianto di Villa Inglese. Con il varo delle condotte vediamo ormai vicina la conclusione dell’intervento, prevista entro la fine del 2025. Completeremo finalmente lo schema di depurazione e collettamento anche per Torre del Greco". Così l’amministratore delegato di Gori, Vittorio Cuciniello, intervenendo questa mattina alla cerimonia di avvio delle operazioni di risanamento della Costa vesuviana, in via Solferino a Torre Annunziata, alla presenza del vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, e del presidente dell’Ente idrico campano, Luca Mascolo.

"È stato un intervento molto complesso, che ha previsto sia opere a terra sia opere a mare, come il trascinamento in galleggiamento di due condotte sottomarine fino al largo della costa di Torre del Greco, poi calate sul fondale e ancorate - ha aggiunto Cuciniello - Si tratta di un’opera tecnologicamente e idraulicamente molto avanzata, che oggi entra concretamente in una nuova fase. Abbiamo messo in campo tecnologie innovative e soluzioni ingegneristiche d’avanguardia, come la posa di 5,2 chilometri di condotte sottomarine e l’impiego della tecnologia 'no-dig' per attraversare aree urbanizzate, ferrovie e zone con complessità geologica, nel pieno rispetto dell’ambiente e della sicurezza".

Il progetto prevede anche la riconversione dei depuratori esistenti di San Giuseppe alle Paludi e Villa Inglese in impianti di pretrattamento e sollevamento, dotati di sistemi di telecontrollo e dispositivi per il trattamento delle acque meteoriche. "Questi impianti – ha spiegato l’Ad di Gori – consentiranno di gestire in modo più efficiente e sicuro l’intero ciclo delle acque, garantendo standard qualitativi elevati e benefici concreti per l’ambiente marino e costiero. Il nostro impegno – ha affermato – è quello di procedere con rapidità, qualità e trasparenza, per consegnare al territorio un’opera destinata a produrre benefici duraturi”. In chiusura, Cuciniello ha quindi ringraziato la Regione Campania, Ente idrico campano e le amministrazioni comunali per la "collaborazione costante e costruttiva" che ha reso possibile l’avvio del progetto.“Questo – ha concluso – è un esempio concreto di come, lavorando insieme, si possano realizzare opere complesse che migliorano la vita delle persone e contribuiscono alla tutela del nostro mare”.

