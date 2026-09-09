Riqualificazione porti e aeroporti, 12 milioni per le 'Porte della Sardegna' - Notizie

Dodici milioni di euro per riqualificare e valorizzare le principali aree di accesso alla Sardegna, trasformando porti e aeroporti nel primo biglietto da visita dell'Isola. È l'obiettivo del programma "Le Porte della Sardegna", inserito nella programmazione del Fondo di sviluppo e coesione (Fsc) 2021-2027, il cui protocollo d'intesa è stato sottoscritto dall'assessore regionale del Turismo, Franco Cuccureddu, e dai sindaci dei Comuni coinvolti: Alghero, Cagliari, Elmas, Golfo Aranci, Olbia, Oristano, Porto Torres, Santa Giusta, Santa Teresa Gallura e Tortolì, dopo l'approvazione della delibera in Giunta lo scorso agosto.Il programma interessa i territori nei quali sono localizzati i principali aeroporti e porti dell'Isola, con traffico nazionale e internazionale. Le risorse, pari a 1,333 milioni di euro per ciascuna delle principali "Porte della Sardegna", sono destinate a interventi di riqualificazione paesaggistica e urbana, verde, illuminazione, cartellonistica, arredo urbano, percorsi di accesso, viabilità e spazi di sosta. Per Oristano e Santa Giusta, che condividono lo stesso sistema portuale, sono previsti 666.666 euro ciascuno."Vogliamo rendere più accoglienti e più decorosi questi luoghi nelle immediate vicinanze dei tre aeroporti principali della Sardegna e dei sei porti nei quali vi è traffico commerciale con la penisola e con il resto d'Europa", ha spiegato Cuccureddu durante la firma del protocollo. "Si tratta del primo impatto che il turista ha con la nostra regione, ma anche dell'ultima immagine, dell'ultimo ricordo che porterà via dalla Sardegna".Gli interventi interesseranno, tra gli altri, le aree aeroportuali di Alghero ed Elmas, quelle portuali e aeroportuali di Olbia, gli accessi ai porti di Golfo Aranci, Porto Torres, Oristano, Santa Giusta, Santa Teresa Gallura e Arbatax, oltre ai collegamenti urbani tra il porto e il centro di Cagliari.L'obiettivo, spiega la Regione, è trasformare i principali luoghi di...

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