Riparte Saboris Antigus, viaggio nelle tradizioni di Trexenta e Sarcidano - Notizie

Riparte Saboris Antigus, la manifestazione che da tredici edizioni valorizza, nei centri della Trexenta e del Sarcidano, sapori, produzioni, tradizioni e identità locali. Dal 25 ottobre al 20 dicembre coinvolti nove comuni. Il filo conduttore è "Gusto e Territori. Protagonisti in prima persona"."Saboris Antigus dimostra come la valorizzazione delle produzioni locali possa diventare uno strumento concreto di sviluppo dei territori - spiega Cristiano Erriu, segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano -.Mettere in rete imprese, comunità, tradizioni e saperi significa rafforzare l'identità della Trexenta e del Sarcidano e, nello stesso tempo, costruire nuove opportunità di promozione e di apertura verso l'esterno. La Camera di Commercio sostiene questo percorso perché qui cultura, economia e territorio possono diventare leve integrate di crescita".Il viaggio di Saboris Antigus prenderà il via a Gergei il 25 ottobre, per proseguire a Selegas il 31 ottobre e l'1 novembre.Seguiranno Serri l'8 novembre, Siurgus Donigala il 15 novembre, Gesico il 22 novembre, Suelli il 29 novembre, Guasila il 6 dicembre, Nurri il 13 dicembre, fino alla tappa conclusiva di Mandas il 20 dicembre.Dopo i percorsi internazionali avviati negli ultimi anni con Creta e Dalmazia, Saboris Antigus amplia ulteriormente la propria rete mediterranea con il gemellaggio con Smirne, in Turchia. Il nuovo legame si inserisce in un percorso che guarda al Mediterraneo come a uno spazio culturale condiviso, nel quale agricoltura, commercio, vino e gastronomia hanno storicamente contribuito a mettere in relazione comunità e territori affacciati sullo stesso mare. Per la prima volta, il progetto si aprirà con un momento di confronto tra la delegazione internazionale, l'Unione dei Comuni della Trexenta e la Comunità Montana Sarcidano e Barbagia di Seulo.Riproduzione riservata...

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