Il Corpo Forestale è nuovamente in azione da questa mattina per domare un incendio scoppiato nell’agro del comune di Asuni, in località Pranu Argiolas. Le fiamme, partite ieri pomeriggio e riaccese questa mattina, hanno richiesto l’intervento urgente di un elicottero proveniente dalla base operativa di Sorgono.

Sul posto, le operazioni di spegnimento sono coordinate dal direttore delle operazioni del Corpo Forestale, appartenente alla pattuglia di Samugheo. Grazie al tempestivo intervento aereo e alla presenza delle squadre a terra, si sta cercando di contenere il fronte del fuoco e di limitare i danni a questa area già colpita dall’incendio nella giornata precedente. Sul posto stanno operando anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Oristano.

La situazione rimane sotto attento monitoraggio, con l’obiettivo di evitare ulteriori riaccensioni e di proteggere il territorio da danni più estesi. Ieri, a causa della pericolosità delle fiamme e per garantire la sicurezza della popolazione, il sindaco, Gionata Petza, aveva emesso un’ordinanza di evacuazione precauzionale per gli abitanti del comune.