Riparata la risonanza magnetica, in ospedale rientra l’emergenza. Ora si attende la tac

Oristano

È stata riparata all’ospedale San Martino di Oristano l’apparecchiatura per l’effettuazione delle risonanze magnetiche, ferma per un malfunzionamento.

La Asl 5 ha fatto sapere che per il ripristino dello strumento diagnostico è stato fatto arrivare un pezzo di ricambio dalla Germania, in tempi rapidissimi.

L’apparecchiatura era ferma da lunedì scorso, per la seconda volta in poco più di un mese. Il macchinario, in funzione dal 2010, è ormai da considerare datato e quindi ovviamente soggetto a frequenti blocchi.

Anche nello scorso mese di ottobre, per un inconveniente simile, non si sono potute effettuare risonanze magnetiche per una settimana. E così pure nella scorsa estate, quando gli esami per ricoverati dei diversi reparti e pazienti del pronto soccorso si erano dovuti sospendere sempre per l’indisponibilità dell’apparecchiatura. Con il conseguente prolungamento della degenza delle persone interessate e il rinvio di diagnosi, terapie e interventi chirurgici.

L’indisponibilità del macchinario da utilizzare per le risonanze magnetiche aveva messo in grave difficoltà soprattutto il servizio di Neurologia, che ha necessità di fare frequente ricorso a questo accertamento.

Si prepara intanto a trascorrere il quinto Natale ancora accuratamente imballata e custodita a Milano, nei magazzini della Siemens, la ditta fornitrice, la Tac di oltre 700 mila euro acquistata con un bando internazionale nel mese di maggio del 2019. Dopo un approfondito studio sulla sua destinazione ideale, durato alcuni anni, si era deciso di prevederne la sistemazione nei locali della Radiologia Territoriale nel corpo P del San Martino. Ma i lavori per l’adeguamento strutturale e degli impianti del locale dove deve essere installata non sono ancora terminati. Erano iniziati oltre un anno fa.

Venerdì, 1° dicembre 2023