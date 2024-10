Riola piange la sua nonnina, Maria è morta alla soglia dei 100 anni

Con la scomparsa di Maria Pinna, avvenuta all’età di 99 anni, Riola Sardo perde una figura simbolica di forza e resilienza, un’anima che ha attraversato quasi un intero secolo di cambiamenti, storie e tradizioni. Nata e cresciuta in un contesto semplice ma ricco di valori autentici, Maria ha sempre incarnato la dedizione alla famiglia, l’amore per la sua terra e il rispetto per le piccole cose. I figli Enea, accompagnato dalla moglie Tonina, e Gianna, insieme alla sua famiglia, portano avanti con dignità e commozione l’eredità lasciata da questa donna straordinaria. Le nipoti Sofia ed Emanuela, che tanto l’hanno amata, ne ricordano la dolcezza e i racconti d’altri tempi, sempre ricchi di saggezza. I familiari hanno rivolto un ringraziamento al personale della cooperativa “L’Assistenza” di Riola Sardo, in particolare a Giuditta e Rita, per le amorevoli cure prestate negli ultimi anni della sua vita. Queste mani premurose hanno accompagnato Maria con affetto, alleviando il peso degli anni e facendo sentire il calore umano fino all’ultimo respiro.

Fonte: Il Giornale di Oristano

