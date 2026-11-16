(Adnkronos) - Nuove evidenze dalla ricerca italiana sulla gestione della rinosinusite cronica con poliposi nasale (CRSwNP) severa e non controllata, una patologia infiammatoria cronica che può compromettere significativamente la qualità di vita delle persone, causando ostruzione nasale persistente, perdita dell'olfatto, disturbi del sonno e difficoltà nelle attività quotidiane. A fornirle è Meporeal, uno studio italiano real-world di fase 4, pubblicato su 'The Lancet Respiratory Medicine', che ha valutato nella pratica clinica quotidiana l'efficacia e la sicurezza di mepolizumab in pazienti con questa patologia.

La ricerca - informa una nota - ha coinvolto 621 pazienti seguiti in 25 centri specialistici italiani, rappresentando una delle più ampie esperienze multicentriche real-world sull'impiego di mepolizumab. Dopo 12 mesi di trattamento, Meporeal ha documentato miglioramenti significativi nei principali parametri clinici e nella qualità di vita dei pazienti. Il punteggio mediano dell'indice endoscopico di gravità dei polipi nasali, che misura l'estensione della poliposi, si è dimezzato, passando da 6 a 3. Parallelamente, il punteggio Snot-22, utilizzato per valutare l'impatto della malattia sulla qualità di vita, è diminuito da una mediana di 59 a 21 punti. Un risultato rilevante riguarda il raggiungimento di obiettivi terapeutici più ampi: il 42% dei pazienti ha raggiunto il controllo della malattia, mentre circa il 20% soddisfaceva i criteri clinici per la remissione clinica in trattamento senza aver ancora completato il periodo di osservazione necessario per confermarla formalmente. I risultati assumono particolare significato considerando la complessità della popolazione coinvolta. Oltre la metà dei pazienti (52%) presentava asma concomitante e molti avevano già affrontato uno o più interventi chirurgici per la poliposi nasale. I miglioramenti hanno interessato anche i principali sintomi e la funzione olfattiva.

"Il valore di Meporeal è quello di aver portato la ricerca direttamente nella pratica clinica quotidiana, raccogliendo l'esperienza di 25 centri italiani e di oltre 600 pazienti con CRSwNP severa e non controllata. I risultati ci offrono nuove evidenze sul miglioramento dei sintomi e della qualità di vita, ma fissano anche obiettivi terapeutici più ambiziosi, come il controllo della malattia e il percorso verso la remissione clinica in trattamento È un contributo importante per comprendere sempre meglio come gestire questa patologia nel lungo periodo e dimostra il valore della collaborazione tra centri specialistici nella produzione di evidenze scientifiche utili alla pratica clinica", afferma Eugenio De Corso, professore all'università degli Studi di Perugia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia, sezione di Otorinolaringoiatria, ospedale Santa Maria della Misericordia, Perugia.

I risultati di Meporeal si inseriscono in un contesto di progressiva evoluzione degli obiettivi terapeutici nella CRSwNP, ricorda la nota. Accanto alla riduzione del punteggio endoscopico dei polipi nasalie al miglioramento dei sintomi, assume infatti crescente importanza la possibilità di raggiungere un controllo complessivo e duraturo della patologia, fino a considerare il percorso verso la remissione clinica in trattamento come un obiettivo sempre più raggiungibile. In questo scenario, le evidenze real-world assumono un valore particolare, integrano i risultati degli studi clinici registrativi, consentendo di osservare gli esiti dei trattamenti nella pratica clinica quotidiana, in popolazioni più ampie.

Meporeal - si legge -contribuisce a questa evoluzione offrendo una fotografia della risposta al trattamento nella pratica clinica quotidiana: accanto ai miglioramenti osservati nei parametri clinici e nella qualità di vita, lo studio consente di approfondire il raggiungimento del controllo della malattia, il percorso verso la remissione e i bisogni che persistono anche dopo il trattamento. Uno degli elementi distintivi di Meporeal è la sua dimensione multicentrica. Lo studio è stato realizzato grazie alla collaborazione di 25 centri specialistici italiani che hanno contribuito alla raccolta e all'analisi delle evidenze provenienti dalla pratica clinica. Il coinvolgimento di un'ampia rete di centri ha consentito di raccogliere dati relativi a pazienti con percorsi terapeutici differenti, offrendo una fotografia articolata della gestione della CRSwNP nel nostro Paese.

"Da oltre 50 anni Gsk è impegnata nell'area delle patologie respiratorie, con la ricerca scientifica e l'innovazione al centro del proprio percorso. In questi anni abbiamo contribuito all'evoluzione delle conoscenze e delle opzioni terapeutiche, con l'obiettivo di rispondere ai bisogni ancora insoddisfatti delle persone che convivono con malattie respiratorie e infiammatorie croniche. Evidenze come quelle emerse dallo studio Meporeal confermano quanto sia importante continuare ad approfondire la conoscenza di queste patologie, anche attraverso i dati raccolti nella pratica clinica quotidiana. Come Gsk, crediamo fortemente nel valore della collaborazione con la comunità scientifica e nell’importanza di sostenere un ecosistema della ricerca capace di tradurre le nuove conoscenze in prospettive concrete per i pazienti", dichiara Maria Sofia Rosati, direttore medico Gsk Italia.