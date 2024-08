Rinnovabili e assalto eolico, lo speciale del Tg Videolina

Domani, a partire dalle ore 14, il Tg Videolina dedicherà un’ora di approfondimento al tema delle rinnovabili, concentrandosi principalmente su energia eolica e fotovoltaica. Durante questo speciale, saranno analizzati numerosi dati e presentati i progetti futuri relativi alle energie rinnovabili nell’isola. Il caporedattore dell’Unione Sarda, Mauro Pili, e la condirettrice del Tg di Videolina, Simona De Francisci, saranno in studio per ricostruire la storia di questa “battaglia” energetica e per discutere delle recenti evoluzioni legislative e politiche in merito. Particolare attenzione sarà riservata alla legge moratoria, con un’analisi dettagliata dei suoi contenuti e dei suoi limiti. Inoltre, sarà illustrata la Legge Pratobello, un altro importante elemento nel dibattito sull’energia rinnovabile in Sardegna. Lo speciale includerà anche interviste e testimonianze, tra cui figure di spicco della Sardegna, i sindaci e i rappresentanti dei comitati che si sono formati per affrontare questa problematica. Le loro voci offriranno una panoramica delle diverse opinioni e delle preoccupazioni che circondano lo sviluppo delle energie rinnovabili nell’isola, fornendo un quadro completo

