(Adnkronos) - Un’indagine utile a delineare le esigenze dell’utente finale e una guida pratica per intercettare i bisogni dei clienti e migliorare dunque l’offerta in palestra per differenziarsi in un mercato sempre più competitivo. È la ricerca di Les Mills in collaborazione con Ifo – International Fitness Observatory, presentata ieri nel corso della prima giornata di RiminiWellness 2025, in un incontro che ha visto protagonisti Giorgio Trappolini, country manager Planet Fitness Italia e Paolo Menconi, direttore Ifo. L’indagine è stata effettuata su un cluster di sportivi che praticano attività fisica in club o palestre da più di cinque anni, con una frequenza media di tre volte a settimana.

Tra i fattori chiave di soddisfazione, emergono la qualità delle attrezzature e degli spazi, seguiti da pulizia, cordialità dello staff, professionalità e buon rapporto qualità-prezzo. La frequentazione è invece legata alla voglia di sentirsi in forma, seguita dal bisogno di rilassarsi e perdere peso. La cura personale, dunque, ancor prima del bisogno di socializzazione. Dal punto di vista delle attività preferite, vince la tonificazione, seguita dal cardio e dall’allenamento della forza, quest’ultimo in forte crescita tra le nuove generazioni.

In apertura della seconda giornata di RiminiWellness, manifestazione internazionale di Italian Exhibition Group in corso alla Fiera di Rimini e sulla Riviera fino a domenica 1 giugno, è andato in scena la prima edizione del Fitness Franchising Day, iniziativa che unisce franchising, finanza, real estate e modelli di crescita nel settore fitness. Promosso in collaborazione con Affilya, network di consulenza che si occupa di franchising in modo trasversale, il talk ha offerto un momento orientato alla condivisione di insight ad alto valore e all’approfondimento di tematiche chiave per la crescita sostenibile e scalabile delle imprese operanti nel settore. Il dibattito, moderato da Andrea Maria Meschia, ceo di 3io e founding partner di Affilya, ha visto la presenza di Maurizio Bottoni, responsabile nazionale del settore fitness e wellness di Asi, e Luigi Angelini, consulente specializzato nello sviluppo delle wellness communities. Nel corso del pomeriggio, il Fitness Franchising Day prosegue con un momento riservato a incontri individuali tra i franchisee accreditati e alcuni tra i più rilevanti brand del panorama italiano e internazionale, con l’obiettivo di favorire nuove sinergie imprenditoriali.

La seconda giornata di RiminiWellness 2025, evento internazionale di Italian Exhibition Group dedicato a fitness, benessere e sport, alla Fiera di Rimini e sulla Riviera fino a domenica 1 giugno, ha registrato grande partecipazione l’appuntamento promosso da The European House – Ambrosetti dal titolo “Palestre per la salute: il fitness tra prevenzione e stili di vita sani”, un momento di confronto sugli impatti economici, sociali e sanitari della pratica sportiva. Moderato da Emiliano Briante, partner Ambrosetti e responsabile dell’Osservatorio Valore Sport, l’incontro ha toccato alcune delle tematiche più attuali legate alla promozione del movimento, della prevenzione e degli stili di vita sani, presentando anche la visione strategica “2050 – Italia in movimento”. Nel panel dedicato al legame tra stile di vita e salute, Matteo Conti, direttore marketing strategico di Amadori, ha evidenziato il ruolo educativo che anche le aziende possono svolgere nella diffusione di abitudini corrette, soprattutto tra i più giovani.

Sul fronte delle politiche pubbliche, Daniele Iacò, presidente del Comitato Italiano Scienze Motorie, ha sottolineato l’importanza di riconoscere l’attività fisica come vero e proprio farmaco naturale, capace di agire in chiave preventiva sul lungo termine. A portare la prospettiva del settore fitness, Pino Di Eugenio, ceo di Matrix Fitness, ha ribadito il valore delle palestre come spazi di prossimità per l’esercizio fisico e la consapevolezza del proprio stato di salute. In chiusura, Saverio Francesco Mennini, capo dipartimento della programmazione, dei dispositivi medici, del farmaco e delle politiche in favore del Ssn, Ministero della Salute, ha condiviso alcune riflessioni istituzionali legate alla promozione degli stili di vita sani, nel quadro delle attuali politiche di prevenzione. Accanto a loro, altri esperti del mondo accademico, scientifico e istituzionale hanno contribuito a costruire un quadro articolato, evidenziando il potenziale dello sport come strumento trasversale di benessere e inclusione.

La seconda giornata di RiminiWellness ha registrato il via della terza edizione italiana di Hyrox, il prestigioso evento internazionale dedicata al fitness competitivo. L’apertura della competizione ha rappresentato un momento di rilievo per il contesto sportivo nazionale, segnando l’inizio di un format articolato per la prima volta su tre giornate consecutive, all’insegna di performance, passione e superamento dei propri limiti. La fitness race, che unisce corsa, esercizi funzionali e prove di forza, si distingue per un approccio coinvolgente e inclusivo, grazie alle categorie Open, Doubles, Pro e Relay, pensate per accogliere atleti di ogni livello. La giornata inaugurale ha confermato il grande interesse verso un evento ormai riconosciuto come riferimento nel settore e una delle discipline di tendenza assoluta nel panorama globale di settore.