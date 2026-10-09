Riforma fiscale, avvocati tributaristi 'niente passi indietro su correttivi' - Notizie

"I correttivi non rappresentino un passo indietro rispetto alle scelte coraggiose attuate nella prima fase della Riforma fiscale". È l'appello rivolto al legislatore dal presidente dell'Unione nazionale camere avvocati tributaristi (Uncat), Gianni Di Matteo, nella relazione di apertura del nono Congresso nazionale, in corso a Cagliari, sul tema "Legalità e diritti nel sistema fiscale in evoluzione".Il Congresso cade, ha spiegato Di Matteo, "allo spartiacque" tra l'imponente lavoro normativo e la piena attuazione delle tutele del contribuente. Al centro dell'intervento le sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo. Con le pronunce Italgomme, Agrisud e Ferrieri e Bonassisa, tra il 2025 e il 2026, Strasburgo ha condannato l'Italia per accessi a sorpresa nei locali a fini ispettivi, controlli "a strascico" e indagini bancarie senza motivazione puntuale né controllo indipendente del giudice. Uncat chiede che diventino il riferimento per uffici, giudici e legislatore. "Queste sentenze hanno riconosciuto uno squilibrio tra poteri dell'amministrazione e diritto di difesa che Uncat ha sempre denunciato", ha affermato Di Matteo, invitando però a non illudersi: "Non sarà semplice".Critiche sul fronte sanzionatorio per la mancata applicazione del principio del favor rei. Giudicata inefficace anche la limitazione degli effetti sul giudizio tributario alla sola assoluzione dibattimentale: "I tempi dei due processi sono diversi", ha osservato. Sul contraddittorio preventivo, i decreti attuativi dello Statuto hanno escluso alcune categorie di atti. Per Di Matteo, l'Agenzia delle entrate non fornisce spesso la motivazione rafforzata sulle osservazioni del contribuente: "Il risultato è un istituto che non aggiunge garanzia".Apprezzato invece il decreto omnibus 218/2026, che limita la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili nelle società a ristretta base azionaria, anche se "il tema delle presunzioni è ancora aperto". Capitolo intelligenza artificiale: i progetti del Mef ne prevedono un uso...

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