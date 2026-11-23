Rifiuti e sversamenti illeciti, Arpas in campo nelle emergenze ambientali - Notizie

Rifiuti abbandonati, sversamenti, incidenti e guasti negli impianti produttivi sono stati le emergenze ambientali in Sardegna per cui l'anno scorso è stato chiesto più spesso l'intervento l'intervento dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Personale dell'Arpas è intervenuto in 69 occasioni, secondo quanto emerge dai dati regionali inclusi nel secondo Rapporto attivazioni Snpa (Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente) in Emergenza, presentato a Rimini ai primi di novembre, alla fiera nazionale Ecomondo. Il contributo sardo è firmato da Giuliano Saiu, referente dell'Agenzia per la Rete tematica Snpa per le emergenze ambientali.Nel dettaglio, in 60 casi i tecnici sono usciti sul campo, negli altri nove hanno fornito supporto da remoto: 21 interventi hanno riguardato il ritrovamento di rifiuti abbandonati, 15 sversamenti illeciti, quattro incendi, tre incidenti o guasti in impianti e attività produttive. Sono state 59 le urgenze di livello 1, situazioni potenzialmente pericolose che richiedono interventi pronti ma differibili, solo dieci le emergenze di livello 2, quelle che per ampiezza e rischio di contaminazione impongono un intervento immediato.A chiamare l'Agenzia sono state soprattutto le forze dell'ordine (nel 54% degli interventi sul campo), in particolare, capitanerie di porto, seguite da enti istituzionali (20%) e Comuni, con il 13%.L'allerta è arrivato da privati nel 3% dei casi. Le segnalazioni, e dunque le attivazioni, sono state più numerose nel Sassarese (32%) e nel Cagliaritano (28%); seguono l'Oristanese (17%), la Gallura (10%), il Sulcis-Iglesiente (7%), il Nuorese (5%) e l'Ogliastra con l'1%.L'Arpas ha un ruolo tecnico-scientifico, affianca vigili del fuoco, forze dell'ordine e autorità sanitarie e giudiziarie nel valutare se e quanto le tre matrici ambientali (suolo, acqua e aria) siano state contaminate. I tecnici eseguono misure, come quelle del pH o di eventuali gas tossici, e prelevano...

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