(Adnkronos) - Il ministero della Salute e NaturaSì hanno segnalato il ritiro dal mercato di diversi lotti di uova biologiche per la presenza di Salmonella typhimurium. Ecco tutti i dettagli. Si tratta di un lotto di uova biologiche a marchio SìEssenziali e 17 lotti a marchio Olivero Claudio nello stabilimento di Monasterolo di Savigliano.

Per quanto riguarda il brand, distribuito da NaturaSì, si tratta della confezione di 10 uova biologiche di SìEssenziali con numero di lotto 1A081026 con data di scadenza 05/11/2026.

Il richiamo riguarda anche le uova, vendute direttamente a marchio del produttore, commercializzate sia sfuse sia in confezioni da 4 e 6 uova di Olivero Claudio con data di scadenza dal 26/10/2026 all'11/11/2026

Lotti interessati (17 in totale): 1A280926 - 1A290926 - 1A300926 - 1A011026 -1A021026 - 1A031026 - 1A041026 - 1A051026 - 1A061026 - 1A071026 - 1A081026 - 1A091026 - 1A101026 - 1A111026 - 1A121026 - 1A131026 - 1A14102

Si raccomanda ai consumatori che avessero acquistato le uova appartenenti ai lotti indicati di non consumarle e di riconsegnarle al punto vendita in cui sono state acquistate per il rimborso o la sostituzione.