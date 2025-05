(Adnkronos) - Richard Gasquet sarà l'avversario di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2025. Il tennista azzurro sfiderà oggi, giovedì 29 maggio, il francese e idolo di casa sulla terra rossa del Philippe-Chatrier, dopo aver battuto all'esordio il connazionale Arthur Rinderknech in tre set, nel secondo Slam della stagione, dopo l'Australian Open dello scorso gennaio.

Di fronte a sé avrà uno dei tennisti francesi più influenti degli ultimi anni, probabilmente alla sua ultima apparizione della carriera al Roland Garros, che si è regalato la sfida con Sinner dopo aver eliminato, nel primo turno, il connazionale Terence Atmane in quattro set. Ma chi è Gasquet?

Richard Gasquet è un tennista francese classe 1986, che a 38 anni si prepara a dire addio al tennis giocato. Probabile infatti che quella contro Sinner sia la sua ultima apparizione al Roland Garros, con l'annuncio che dovrebbe arrivare proprio dopo la partita con l'azzurro. Gasquet ha iniziato a giocare da giovanissimo, mostrando un talento particolare e segnalandosi come uno dei prospetti più luminosi del tennis transalpino.

Nel 2002 ha conquistato proprio il Roland Garros juniores, e nel corso della carriera è riuscito a conquistare ben 16 titoli nel circuito Atp, raggiungendo anche la settima posizione del ranking nel luglio del 2007, ancora oggi il suo miglior risultato. Si è differenziato fin da subito per un tennis elegante, con il rovescio a una mano, rappresentato nel nostro Paese da Lorenzo Musetti, diventato marchio distintivo. I suoi migliori risultati negli Slam sono arrivati a Wimbledon nel 2007 e agli US Open 2013, dove in entrambi i casi è riuscito a raggiungere le semifinali.