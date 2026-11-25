(Adnkronos) - Rafforzare la capacità dell'Italia di attrarre e condurre ricerca clinica e favorire un accesso tempestivo, appropriato e sostenibile all'innovazione. Con questi obiettivi nasce l'Osservatorio nazionale per la ricerca clinica e l'accesso all'innovazione, presentato oggi presso la Delegazione romana della Regione Lombardia, a Palazzo Maddaleni Capodiferro. L'Osservatorio - spiega una nota - si propone come luogo permanente di confronto e collaborazione tra istituzioni, comunità scientifica, industria e rappresentanti dei pazienti. La finalità è produrre evidenze, individuare le criticità che incidono sulla ricerca e sull'accesso alle nuove opportunità terapeutiche ed elaborare proposte operative. Il progetto collega così la competitività del sistema Paese alla capacità del Servizio sanitario nazionale di rendere disponibili i progressi della ricerca ai pazienti. Il programma previsto individua 5 aree di lavoro: ricerca clinica; accesso all'innovazione; dati sanitari e intelligenza artificiale; attrattività degli investimenti; diffusione delle buone pratiche regionali. Tra le questioni da approfondire figurano i tempi e le procedure di avvio degli studi, la capacità di arruolamento, la disponibilità di dati strutturati, la collaborazione tra centri e la sostenibilità della ricerca pubblica e indipendente. Il coinvolgimento dei pazienti contribuirà a mettere a fuoco anche gli ostacoli legati all'informazione, alle distanze e al carico sulle famiglie.

Durante il confronto, condotto da Alberta Spreafico (Innovation 4 Global Health Institute e università di Pavia) e Federico Esposti (Irccs ospedale San Raffaele), gli interventi di Emanuele Monti, presidente della IX Commissione Sostenibilità sociale, Casa e Famiglia di Regione Lombardia, Fabrizio Galliccia (Aifa), Francesca Cirulli (Iss) e Francesco Saverio Mennini (ministero della Salute). Le prospettive scientifiche e di governance sono al centro dei lavori con Guido Rasi, già direttore esecutivo dell'Ema, Antonio Gasbarrini, direttore scientifico della Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs, e Ivan Michele Colombo, vicepresidente Humanitas e presidente di Confindustria Lombardia Sanità e servizi. Il confronto tra centri di ricerca approfondisce le esigenze della ricerca pediatrica, oncologica e sulle malattie rare, insieme ai modelli organizzativi e alle reti che possono sostenere la qualità degli studi. La prospettiva dei pazienti è affidata ad Annalisa Scopinaro, presidente di Uniamo, Federazione italiana malattie rare. Ucb, Iqvia e AstraZeneca intervengono sulla competitività della ricerca clinica in Italia e sulle prospettive dell'industria.

I contributi dell'incontro alimenteranno la definizione delle priorità del board e del primo programma di lavoro. Il percorso previsto comprende il confronto nei territori, la costruzione di indicatori condivisi e la produzione di report e raccomandazioni, fino a un Libro bianco. La roadmap indicativa colloca le attività territoriali nel 2027 e un momento di restituzione tra maggio e giugno; il calendario sarà definito dal board. L'obiettivo è rendere le evidenze utilizzabili nelle decisioni e valutarne gli effetti sulla ricerca e sull’accesso all’innovazione. L'incontro si svolge con il patrocinio dell'Intergruppo consiliare regionale della Lombardia 'Innovazione in Sanità'. Il progetto è sostenuto da Ucb, partner, Iqvia, partner tecnico, AstraZeneca, main sponsor, e Gsk, supporting partner.