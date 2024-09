Riccardo Licheri non ce l'ha fatta, morto il 16enne di Ghilarza

Le condizioni di Riccardo Licheri, il sedicenne coinvolto in un drammatico incidente stradale avvenuto a Ghilarza una settimana fa, si sono ulteriormente aggravate. La situazione clinica del giovane era apparsa da subito estremamente critica, e da sei giorni Riccardo lottava fra la vita e la morte. Tuttavia, nella mattinata odierna, si è registrato un peggioramento, riducendo al lume le speranze di un recupero. I medici hanno comunicato che è stata avviata la procedura per decretare la morte cerebrale, un passo necessario per poter procedere con la donazione degli organi, in linea con la volontà espressa dalla famiglia. Nonostante l’immenso dolore che stanno attraversando, i genitori hanno compiuto un atto di grande umanità e generosità, offrendo un’opportunità di vita ad altre persone. Il dramma di Riccardo ha scosso profondamente la comunità di Ghilarza e l’intera area del Guilcier, dove il giovane era ben conosciuto e amato. Il suo legame con la comunità è particolarmente sentito, essendo figlio del sindaco Stefano Licheri. La vicenda ha suscitato un’ondata di commozione e solidarietà,

