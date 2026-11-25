(Adnkronos) - La rappresentanza resta limitata, ma crescono la leadership infermieristica e l’accesso ai livelli decisionali del sistema sanitario. Un dato strutturale particolarmente positivo riguarda l'incremento del 50% delle posizioni apicali ricoperte da professionisti con background infermieristico nelle aziende sanitarie pubbliche, passate dalle 32 rilevate nel precedente Rapporto alle 48 attuali. Sono i dati del Rapporto sulle professioni infermieristiche 2026, realizzato dalla Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche (Fnopi) in collaborazione con la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, che è stato presentato oggi al Forum Risk Management di Arezzo.

Tra i professionisti con background infermieristico figurano: 25 direttori di distretto; 10 direttori socio-sanitari; 8 direttori assistenziali; 4 direttori generali e un direttore tecnico-assistenziale. Il 57% dei professionisti per i quali sono disponibili dati demografici è costituito da donne. L'età media dei direttori con background infermieristico è inoltre inferiore a quella complessiva dei dirigenti identificati nell'analisi (58,8 contro 60,9 anni). Altri segnali positivi emergono dalle 13 interviste ai referenti regionali che rivelano come, in almeno 8 contesti viene esplicitamente valorizzato il ruolo infermieristico, in particolare dell'infermiere di famiglia e comunità. Inoltre, in 9 contesti vengono richiamati percorsi formativi e iniziative di sviluppo delle competenze territoriali. In altrettanti contesti si registrano esperienze o riferimenti alla telemedicina e al telemonitoraggio. In 6 realtà sono presenti iniziative orientate a rafforzare l'autonomia, gli incarichi professionali o la presenza infermieristica nei livelli direzionali. In almeno 3 contesti sono presenti modelli di collaborazione più consolidati o in via di formalizzazione con i medici di medicina generale. Emergono anche esperienze concrete di innovazione, come il Primary Nursing in Valle d'Aosta, gli incarichi professionali specifici per l'infermiere di famiglia e di comunità in Veneto, le sperimentazioni ad alta autonomia infermieristica in Liguria, la dirigenza infermieristica di Distretto nel Lazio e l'integrazione dei ruoli territoriali in Toscana.

Questi dati, secondo gli autori, suggeriscono l'opportunità di rafforzare il coinvolgimento dei professionisti più giovani nei processi di programmazione, comunicazione e condivisione dei risultati organizzativi, favorendone una maggiore partecipazione alla vita dell'Organizzazione e una più precoce integrazione nella cultura aziendale.