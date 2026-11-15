(Adnkronos) - Con la conduzione di Daniele Piervincenzi e Claudia Di Pasquale, Report torna stasera, domenica 15 novembre alle 20.30 su Rai3 e Rai Play con nuove inchieste e approfondimenti. A Gaza sotto milioni di tonnellate di macerie giacciono ancora migliaia di corpi, le prove di possibili crimini di guerra e le tracce di interi quartieri cancellati dai bombardamenti israeliani. Mentre la guerra continua, il Board of Peace di Donald Trump promette una ricostruzione miliardaria, tra interessi geopolitici, grandi fondi d’investimento e il ruolo controverso di Jared Kushner. Ma chi gestirà i finanziamenti e deciderà il futuro della Striscia? L’inchiesta di Nancy Porsia 'La pace sepolta' mette a confronto i progetti americani con quelli delle Nazioni Unite e delle comunità palestinesi, ai quali partecipa anche l’Italia. Infine, l’espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania, la guerra regionale e gli interessi dell’industria militare, mentre resta aperta la questione di chi controllerà la terra di Gaza e chi potrà tornare a viverci.

Poi, Luca Chianca, con la collaborazione di Alessia Marzi, firma 'A gonfie vele!'. La prossima estate a Napoli arriverà l'America's Cup, un evento unico ed eccezionale che tutta l'Italia seguirà con profonda partecipazione tifando per la 'nostra' Luna Rossa! Ma l'America's Cup, oltre ad essere una grande vetrina internazionale per Napoli, è diventata un'ottima occasione per risanare l'area di Bagnoli uno dei più grandi siti inquinati di interesse nazionale, mai finito di bonificare. Invitalia, il soggetto attuatore della futura bonifica, stava studiando il modo migliore per mettere in sicurezza l'area ma poi, con l'assegnazione della regata a Napoli, i piani di risanamento sono cambiati, intanto da mesi i giornali raccontano che a Bagnoli è finalmente iniziata la bonifica dell'area dopo 35 anni di parole inutili. Uno spaccato inedito su cosa sta succedendo veramente nell'area di Bagnoli.

E ancora, nell’inchiesta di Giulia Innocenzi con la collaborazione di Greta Orsi 'I peli nell’uovo' obiettivo sulla produzione delle uova, dall’allevamento delle galline alla pastorizzazione degli ovoprodotti destinati ai supermercati e ai principali marchi italiani dell’industria alimentare. L’inchiesta propone immagini esclusive da dentro alcuni allevamenti di galline ovaiole e da stabilimenti del leader in Europa nella produzione di uova. L’inchiesta accenderà i riflettori e solleverà importanti interrogativi sui controlli veterinari, la tracciabilità e la salubrità dei prodotti.

Si chiude con 'Palio universitario' di Chiara De Luca con la collaborazione di Eleonora Numico. L'Università per Stranieri di Siena, ateneo pubblico noto in tutto il mondo, dopo il Covid lancia un corso di laurea online. Doveva avere lo stesso rigore della didattica in presenza, ma qualcosa va storto e il rettore Tomaso Montanari decide di chiuderlo. Intanto, il settore delle università telematiche cresce senza sosta: dal 2019 a oggi gli iscritti sono aumentati del 158 per cento, da 119 mila a quasi 308 mila. E c'è un'indagine della Procura di Napoli che sta facendo luce su Multiversity, il gruppo che controlla le telematiche Pegaso, Mercatorum e San Raffaele. Sotto indagine, in un secondo filone della procura di Napoli, ci sono anche tutti i quotidiani italiani, avrebbero taciuto notizie dell'indagine su Multiversity in cambio di pubblicità.