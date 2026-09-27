Registe e professioniste del cinema, arriva una call to action - Notizie

(di Alessandra Magliaro) Una questione femminile urgente, una call to action necessaria. Dalla Mostra del cinema di Venezia con una sola regista May el-Toukhy (ha vinto il Leone d'oro con Woman Unknown, tra l'altro appena candidato dalla Danimarca per l'Oscar al film straniero), diventata poi una e mezza con l'israeliana Rachel Szor, coregista di Naza premio speciale della giuria, è tornato alla ribalta il tema della scarsità di donne alla regia e in tutta la filiera. E alla presentazione della Festa del cinema di Roma se ne è parlato di nuovo.Mancanza di talento o piuttosto di non accesso nel mondo dell'audiovisivo? Una problematica italiana e globale. E soprattutto cosa fare nel concreto per cambiare le cose, avere più rappresentazione e più sguardi. Possibile che in una società di uomini e donne, il cinema tranne pochi esempi da Paola Cortellesi a Alice Rohrwacher abbia un saldo così sbilanciato? Al premio Solinas alla Maddalena, fondamentale laboratorio di sviluppo creativo, in questi giorni un podio tutto femminile di autrici ha brillato ad Experimenta Serie, l'iniziativa in partnership con Rai Fiction arrivata alla nona edizione che permette sviluppo e realizzazione di piloti per serie originali per Rai Play. "Ci sono tanti talenti femminili che aspettano di essere rivelati" osserva la regista Levi Riso "c'è un grande bisogno di pluralità di sguardi, di dare voce alla non conformità". E la sceneggiatrice di Fuori su Goliarda Sapienza e di tanti film di Mario Martone, Ippolita Di Majo è sulla stessa linea "gli sguardi altri, femminili innanzitutto e non solo, restituiscono la complessità della società, farne a meno è un impoverimento culturale cui non rassegnarsi". Alcuni strumenti ci sarebbero e la produttrice Francesca Cima di Indigo li richiama citando il programma Ue Media Europa Creativa che include specifiche strategie...

Leggi tutto su Ansa Sardegna