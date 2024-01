Regione: Truzzu il candidato del centrodestra, ma Solinas non firma

Cagliari

Domani vertice nazionale. Psd’Az e Lega vanno per loro conto?

Sarà Paolo Truzzu, sindaco di Cagliari ed esponente di Fratelli d’Italia il candidato presidente della Regione per la coalizione di centrodestra riformista e autonomista in Sardegna alle elezioni del 25 febbraio prossimo. Le 11 sigle riunite dalle 12 in un hotel di Cagliari hanno comunicato, nonostante una spaccatura interna, il suo nome dopo un lungo braccio di ferro, durato oltre 9 ore, anche se fin da subito la maggioranza dei partiti seduti al tavolo si è espressa per Truzzu, sostenuto da FdI, invece che per il presidente uscente, Christian Solinas, segretario del Psd’Az, rilanciato dalla Lega.

Solinas stamane si era presentato alla riunione coi rappresentanti di due potenziali nuove liste a lui collegate ‘Solinas presidente’ e ‘Sardi al centro’.

Alla decisione di preferirgli Truzzu il vertice è arrivato anche dopo una serie di consultazioni coi referenti romani dei partiti nazionali rappresentati nella coalizione e incontri ‘bilaterali’, fra cui uno fra il segretario sardista e la coordinatrice regionale di FdI, senatrice Antonella Zedda.

La posizione della coalizione è stata poi sintetizzata in un comunicato, non condiviso da Lega e Psd’Az.

“Il tavolo della coalizione di centrodestra, civica, autonomista nella giornata odierna ha individuato, a larga maggioranza come proposta di candidatura alla carica di Presidente della Regione quella del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu”, si legge nella nota, “che ha ricevuto il gradimento delle forze politiche che chiedono al primo partito della coalizione di assumere la responsabilità di indicare il prossimo candidato presidente. Il lavoro odierno del tavolo regionale, importante e decisivo ai fini della scelta definitiva, giungerà nelle prossime ore alla formalizzazione della candidatura alla carica di governatore su cui tutte le forze politiche nazionali e regionali del centrodestra convergeranno, condividendo assieme impegno ed energie a beneficio dei sardi e della Sardegna”. (AGI)

Giovedì, 4 gennaio 2024