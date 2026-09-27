(Adnkronos) - Momenti di paura oggi poco prima delle 19 in un distributore di benzina alla periferia di Reggio Emilia. Un ragazzo di 26 anni, nato a Reggio Emilia e di origini egiziane, è sceso dalla sua auto e ha aggredito con un cacciavite una donna di 64 anni che stava facendo rifornimento. Il ragazzo poi è risalito in auto e ha investito due persone, un uomo e una ragazza, che stavano cercando di fermarlo. Il 26enne è stato in seguito identificato e rintracciato da polizia e carabinieri e si trova ora in stato di fermo. I feriti sono stati portati in ospedale e sono gravi.

Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri. Il 26enne è stato trovato poco dopo nei pressi della sua abitazione e su di lui sono in corso anche accertamenti sulle condizioni psichiche. Sul caso indaga la polizia.