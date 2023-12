Regalo di Natale: soppresse due dirigenze scolastiche a Oristano, una a Marrubiu e una ad Abbasanta

La Regione vara il decreto dopo mesi di discussioni

Un triste Natale per la scuola in provincia di Oristano. Quattro dirigenze vengono soppresse.

Sono quelle dell’Istituto comprensivo 2 di Oristano, che viene accorpato all’Istituto comprensivo 1 di Oristano; dell’Istituto comprensivo 3 di Oristano, che viene accorpato all’Istituto comprensivo 4 di Oristano; dell’Istituto comprensivo di Marrubiu, che viene accorpato a quello di Terralba (dove confluirà quindi anche il plesso di Arborea che fa capo ora a Marrubiu); e dell’Istituto comprensivo di Abbasanta, che viene accorpato all’Istituto comprensivo di Ghilarza (dove confluiranno anche i plessi di Paulilatino e Norbello, ora in capo ad Abbasanta).

Il decreto con i tagli è stato pubblicato nelle scorse ore. Arriva dopo mesi di discussioni e dopo una levata di scudi delle amministrazioni locali della provincia di Oristano, che avevano detto no alle soppressioni, senza proporre soluzioni alternative, come avvenuto in qualche altro territorio della Sardegna.

Il primo commento ai nuovi tagli arriva dal sindacato Gilda della provincia di Oristano. Pino Ciulu, dirigente del sindacato, non nasconde la sua amarezza: “Un altro passo che impoverisce la nostra rete scolastica, posti di lavoro destinati a scomparire”.

Sabato, 23 dicembre 2023

