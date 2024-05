Oristano

Denuncia di Anap Confartigianato. “Servono interventi urgenti a sostegno delle famiglie”

Un terzo dei sardi a rischio povertà o esclusione sociale. Quasi il 7% della popolazione isolana in condizione di grave deprivazione materiale e sociale. È crudo e preoccupante il quadro sulle condizioni di vita e reddito delle famiglie isolane che emerge dalla rielaborazione fatta dall’Anap Confartigianato Sardegna – l’associazione nazionale degli anziani e dei pensionati – sulla rilevazione dell’Istat 2022-2023, che ha registrato una riduzione generalizzata dei redditi reali a causa dell’inflazione.

Per la precisione, i dati affermano che il 32,9% della popolazione della Sardegna nel 2023 è stata a rischio di povertà o esclusione sociale. Un valore in calo rispetto al 36,4% del 2022 ma, in ogni caso, sopra alla media nazionale, passata nello stesso periodo dal 24,4% del 2022 al 22,8% dell’ultimo anno.

Allarmante anche l’analisi sui sardi in condizione di grave deprivazione materiale e sociale: nel 2023 si attestarono all’6,9%, in aumento rispetto al 6,7% del 2022 e sopra la media nazionale del 4,7%.

Nonostante l’aumento dei prezzi, è calata la quota di popolazione isolana a rischio di povertà, attestandosi al 29% nel 2023 rispetto al 30.8% dell’anno