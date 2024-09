Rebecca Cossu, da Cabras alla conquista del titolo di Miss Italia

Rebecca Cossu, vent’anni, originaria di Cabras e studentessa di Lettere all’Università di Cagliari, ha appena coronato uno dei suoi sogni: è stata incoronata Miss Sardegna 2024. Il suo sorriso radioso e lo sguardo intenso e deciso, frutto dell’esperienza maturata presso l’Accademia di Recitazione di Roma, riflettono tutta la sua gioia e il suo orgoglio. Rebecca ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per conquistare questo titolo e si prepara ora a rappresentare la Sardegna nelle prefinali nazionali di Miss Italia. Ma non è l’unica a portare alto il nome dell’isola. Elisa Armosini, 19 anni, originaria di Arzachena, è riuscita a conquistare la fascia di Miss Sorriso, distinguendosi come l’unica rappresentante della provincia di Sassari. Anche per lei, la soddisfazione è immensa, e la Gallura può vantarsi di avere una nuova ambasciatrice della bellezza. Le due giovani sarde parteciperanno all’85esima edizione di Miss Italia, che si terrà a Numana, nelle Marche, dal 4 al 7 settembre. Qui si sfideranno per conquistare un posto nella finalissima e far valere

