(Adnkronos) - Una rapina da 250mila euro all'ufficio postale, il volto coperto e una pistola puntata contro l'impiegato: a distanza di mesi i carabinieri sono riusciti a individuare uno dei presunti responsabili del maxi colpo messo a segno a Settingiano, in provincia di Catanzaro, il 31 maggio 2025. L'uomo, residente nel Reggino, è stato arrestato. Durante le perquisizioni sono state trovate anche due pistole, munizioni e altre armi.

Secondo quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo avrebbe agito con l'aiuto di un complice (nel frattempo deceduto per cause naturali), rimasto ad attenderlo, all'esterno, a bordo di un'auto. Entrato nell'ufficio postale, con il volto travisato da occhiali e scaldacollo e armato di pistola, avrebbe intimato all'impiegato di riempire uno zaino con il denaro e prima di fuggire avrebbe immobilizzato il responsabile dell'Ufficio postale con delle fascette da elettricista.

L'escussione di testimonianze, l'analisi di numerosi sistemi di videosorveglianza e l'esame dei tabulati telefonici hanno permesso di ricostruire le fasi prima della rapina e di appurare che l'auto utilizzata per commettere il colpo aveva una targa abbinata a un altro mezzo risultato già demolito. Nel corso delle perquisizioni nell'abitazione dell'indagato, i carabinieri hanno trovato e sequestrato due pistole, una Beretta cal.7,65 rubata nel 2011 in provincia di Varese e una Beretta cal. 9 corto con matricola abrasa, una pistola a salve privata del tappo rosso, in modo da sembrare un'arma vera, 77 cartucce di varia tipologia e calibro, nonché 4 razzi da segnalazione.