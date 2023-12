Rapina all’ufficio postale di Ollastra: in azione almeno due banditi. Bottino ingente?

Ollastra

Impiegata colta da malore, portata in ospedale

Rapinatori di nuovo in azione in un ufficio postale della provincia di Oristano, dopo quasi un anno.

Obiettivo dei malviventi l’ufficio di Ollastra, in via Tuveri. Poco prima delle 15 due rapinatori col volto coperto hanno bloccato la direttrice, di Oristano, che aveva appena chiuso la contabilità. L’hanno costretta a rientrare nell’ufficio e, sotto la minaccia di una pistola puntata alla testa, le hanno intimato di aprire la cassaforte. Hanno preso il denaro contenuto, una somma ingente, e dopo averlo sistemato in uno zainetto, sono usciti di corsa e si sono allontanati da Ollastra a bordo di un’auto.

La direttrice, unica impiegata presente, ha subito dato l’allarme.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri la donna ha accusato un malore ed è stata trasferita in ambulanza all’ospedale San Martino di Oristano.

Gli investigatori hanno effettuato i rilievi ed accertato l’entità del bottino insieme all’ispettrice della Direzione provinciale di Oristano di Poste italiane. Non è stata resa nota la cifra portata via dai malviventi, anche se inizialmente è stata indicata una stima di tremila – quattromila euro.

Sono subito scattati controlli sul territorio e indagini.

L’ufficio postale di Ollastra non é dotato di sistema di video sorveglianza e gli investigatori hanno utilizzato solo le immagini delle telecamere del Comune.

Dalle modalità e dalla velocità con la quale è stata messa a segno la rapina, si ipotizza che i malviventi possano essere professionisti.

L’ultima rapina avvenuta nell’Oristanese risale al 14 ottobre dello scorso anno: in quella circostanza era stato preso di mira l’ufficio postale di Norbello.

Lunedì, 11 dicembre 2023