(Adnkronos) - "Lavitola non ha mai condizionato le inchieste di Report". Lo scrive sui social Sigfrido Ranucci, riferendo quanto da lui stesso "dichiarato ai magistrati della Procura di Roma, ai quali ha consegnato documentazione e chat a sostegno delle proprie affermazioni". E aggiunge: "Un passaggio importante nell'inchiesta sull'attentato del 16 ottobre 2025, quando una bomba esplose davanti alla mia abitazione a Pomezia". "Al centro dell'interrogatorio - prosegue il giornalista nel suo post - anche il rapporto con Valter Lavitola e le ricostruzioni circolate nei mesi scorsi su un presunto condizionamento delle inchieste di Report. Ho ribadito che il lavoro della redazione non è stato influenzato: dalle inchieste sui carbon credit a quelle sull'eredità Berlusconi, da Banca ﻿Progetto ai Canadair".

"E proprio sulla mancata messa in onda dell'inchiesta su Banca Progetto - sottolinea Ranucci - è necessario fare chiarezza. Alcuni organi di stampa hanno favorito ricostruzioni e insinuazioni, alimentando l'idea che la mancata trasmissione fosse riconducibile a presunti condizionamenti. Ma il quadro è diverso: a Report sono state tagliate complessivamente quattro puntate. Non soltanto quella su Banca Progetto, ma anche altri servizi che erano stati lasciati in archivio e che avrebbero trovato spazio nella nuova stagione. Un elemento importante per comprendere il contesto e non confondere le scelte editoriali e di programmazione con ipotesi di condizionamento delle inchieste". "Fuori dalla Procura - aggiunge il conduttore - ho scelto di non aggiungere altro, limitandomi a dichiarare: ‘Penso di aver chiarito tutto. Mi costituirò parte civile nel processo’”.

Ranucci conclude il suo intervento sui social con una riflessione sul ruolo della stampa: "C'è un principio che non dovrebbe mai essere messo in discussione: il giornalismo d'inchiesta deve restare libero, indipendente e senza condizionamenti. Perché le inchieste possono essere scomode, possono suscitare reazioni e possono diventare bersaglio di attacchi. Ma non devono mai smettere di cercare la verità. La luce deve restare accesa. Dall'inizio alla fine".