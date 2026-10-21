(Adnkronos) - Sigfrido Ranucci da ieri è entrato ufficialmente nella squadra di 'RaiNews', redazione in cui ha lavorato dal 1999 (anno della fondazione di Rainews24 con all'epoca direttore Roberto Morrione) al 2006, prima di 'Report'. A quanto apprende l'Adnkronos Ranucci, che torna a RaiNews con l'incarico di vice direttore del canale televisivo all-news, avrà la delega agli approfondimenti e alle inchieste della testata, che annovera tra i suoi principali format investigativi la trasmissione 'Spotlight'. Non è però ancora definito quale sarà, più in generale, il ruolo del conduttore, anche se al momento non sembra prevista una sua presenza in video.

Ranucci torna dunque alle origini, nella testata che lo nominò, nel 2001, inviato speciale, e che gli aprì le porte che lo condussero, in seguito, a 'Report'. Secondo quanto viene riferito all'Adnkronos da fonti interne alla testata, la redazione avrebbe accolto l'arrivo del conduttore con un mix di sentimenti contrastanti: nessuna 'barricata' contro di lui, ma se da un lato non mancano i 'fan' ranucciani, c'è anche chi mostra qualche scetticismo.

Sul fronte 'Report', intanto, dopo il rigetto del ricorso d'urgenza contro la rimozione dal programma ora la questione si sposta sul merito, relativamente al quale si dovrà pronunciare il Tribunale di Roma. Non sarà una decisione immediata e probabilmente ci vorranno mesi, ma non si può escludere che le conclusioni del giudice possano essere diverse. A giorni verrà poi presentato, dai legali del giornalista, il ricorso contro la sospensione di dieci giorni comminata dalla Rai nei confronti di Ranucci a seguito della relazione del Comitato Etico.