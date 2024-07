Randagismo a Oristano, al via la sterilizzazione di cani e gatti

La Giunta comunale di Oristano, su proposta dell’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda, ha approvato una delibera per l’avvio di una campagna di sterilizzazione di cani e gatti di proprietà per combattere il fenomeno del randagismo. “Questa delibera conferma l’impegno della nostra amministrazione a favore del benessere animale e a sostegno di tutte quelle persone che si prendono cura di cani e gatti – spiega il sindaco Massimiliano Sanna -. Il nostro obiettivo è favorire la pacifica convivenza tra uomo e animale e contribuire a combattere il fenomeno del randagismo che provoca gravi danni sociali e pericoli anche alla salute pubblica”. “Rispetto al bando 2023 che prevedeva l’intervento solo per i cani di proprietà, questa volta estendiamo il contributo ai gatti – aggiunge l’assessore all’Ambiente Maria Bonaria Zedda che nelle scorse settimane ha incontrato gli enti del terzo settore che operano per il benessere animale -. I destinatari del progetto sono cittadini residenti a Oristano, con un Isee massimo di 20 mila euro, proprietari di cani e gatti regolarmente microchippati

