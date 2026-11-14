(Adnkronos) - "La soluzione per me era vomitare, volevo solo essere magra". Aurora Ramazzotti ha confessato a Ballando con le stelle - nella clip prima dell'esibizione nella settima puntata di oggi, sabato 14 novembre - di aver sofferto di bulimia. La concorrente ricorda quando sin da bambina veniva messa a paragone con la sua mamma, Michelle Hunziker. "Tutti mi dicevano che ero brutta, non avevo il corpo esile, ero troppo alta, avevo gli occhi a mandorla e tutti mi prendevano in giro. E io soffrivo. La vera difficoltà è stata quella di essere costantemente paragonata a mia mamma, ovviamente pochi possono capire. Lei è una donna meravigliosa, bella, famosa e amata da tutti" ma il problema era "sentirsi sempre meno perché qualcuno me lo faceva notare". Ramazzotti ha ricordato alcune delle frasi che le ripetevano e che nel corso della vita ha sentito: "Mi dicevano 'Sei un cesso, fai schifo, come fa da quella madre a uscire una figlia così' ma nel frattempo continuavo ad ad amare mia madre. Io per amare lei ho smesso di amare me stessa", ha detto.

La soluzione per non sentire quel dolore, confida la concorrente, era "farsi del male": "Per molti anno mi sono odiata così tanto da arrivare a farmi del male fisico da sola. La soluzione era mettersi le dita in gola e vomitare, la bulimia è stata la mia soluzione al problema". Ramazzotti ricorda che per la Aurora bambaina la cosa importante era "essere magra e al costo di esserlo ero disposta a fare del male fisico". Un processo che ripeteva in continuazione, sin dalle prime ore del mattino: "Non volevo più andare avanti così, mi ero chiusa in una gabbia. Ero schiava di questa dinamica. Io mi sono sentita sbagliata, ero fortunata, non avevo diritto di provare questo dolore". Poi, la liberazione è arrivata solo con la consapevolezza: "Quando mi sono liberata mi sono concentrata sul piacere all'unica persona di cui mi interessava" ossia "me stessa".