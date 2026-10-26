Rally dei Nuraghi e del Vermentino tra Gallura e Monte Acuto - Notizie

Rally dei Nuraghi e del Vermentino sugli sterrati di Gallura e Monte Acuto dal 30 ottobre al primo novembre. È la 23/a edizione: la gara è valida per il campionato italiano rally terra, giunto al quinto e penultimo round della stagione 2026, la Coppa Rally di Zona 10 e il campionato regionale delegazione Sardegna Aci sport.Quartier generale a Berchidda: il programma prevede 90,07 chilometri di prove cronometrate, articolati in dieci prove speciali e 433,08 km totali. Il percorso, rinnovato per circa il cinquanta percento, è caratterizzato da un fondo sterrato compatto. La grande novità sarà il ritorno, dopo diversi anni di assenza, della speciale di Monte Olia, riproposta in una versione inedita. Le attività preliminari inizieranno giovedì con la consegna dei road book nell'Auditorium Comunale in Piazza del Popolo. Poi le ricognizioni con vetture di serie e le verifiche sportive e tecniche.I motori si accenderanno di prima mattina sabato 31 ottobre: i 2,58 km della "Berchidda" saranno teatro prima delle prove libere (dalle 7.30 alle 9), poi della Qualifying Stage (dalle 9.15) degli equipaggi del Tricolore e infine dello Shakedown, in programma dalle 10.15 alle 12. Domenica 1 novembre il programma prevede altre due prove - "Monte Lerno" e "Filigosu" - da ripetere tre volte, con "Filogosu" che sarà valida come power stage nel terzo passaggio. La "Monte Lerno" (con partenza alle 8.33, 11.13 e 13.53) vedrà gli equipaggi cimentarsi in una sezione di 10,40 km crono tracciati nella foresta demaniale, in territorio di Pattada. La "Filigosu" verrà proposta in una versione di 7,43 km, con partenza alle 9.04, alle 11.44 e alle 14.24. Arrivo finale e premiazioni dalle 15.05 a Berchidda, in Piazza del Popolo.La manifestazione è organizzata con la collaborazione degli assessorati del Turismo...

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