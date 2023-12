Ragazzi Down, l’obiettivo della cittadella inclusiva dopo il progetto “Verso il lavoro”

Oristano

Tirocini, stage e borse di studio: un bilancio positivo con l’AIPD di Oristano



Quattro tirocini, uno stage, un corso sulle arti bianche e tanti passi in più verso un futuro più sereno. È questo il bilancio del progetto “Verso il lavoro”, promosso dall’Associazione Italiana Persone Down (AIPD) di Oristano, che ha permesso a ventitré persone con sindrome di down di avvicinarsi al mondo del lavoro e favorito la nascita di borse di studio ad hoc. Ora il sogno è quello di avere una casa, per continuare a coltivare la propria indipendenza.

Sostenuto dalla Fondazione San Zeno, il progetto è stato realizzato in partenariato con Aspal, Ial Sardegna, Poliste e diverse aziende del territorio e si è concluso con un convegno-consuntivo qualche giorno fa all’hotel Mistral 2 di Oristano.

“Questo percorso molto lungo è stato caratterizzato da una serie di piccoli passi, e si inserisce dentro una idea progettuale, partita una decina di anni fa, nella quale si è iniziato a dare una connotazione più specifica alla promozione dell’autonomia per le persone con sindrome di down”, ha sottolineato Massimo Serra, coordinatore del progetto. “Sono due gli aspetti dell’autonomia sui quali si è cercato di intervenire: gli inserimenti lavorativi e la residenzialità, la vita indipendente”.

Come ha sottolineato Barbara Melis, responsabile dello IAAL Sardegna, “l’unione fa la forza e solo progettando insieme e lavorando in sinergia si possono adattare e modificare prassi consolidate, per seguire al meglio le persone e creare dei percorsi ad hoc che le accompagnino nella scelta di un lavoro che sia adatto a loro”.

Il progetto per la creazione di una cittadella inclusiva, un spazio di accoglienza e indipendenza, non è mai stato accantonato. “Non possiamo parlare di reale autonomia se non esistono anche questi pezzi importantissimi. Diventi veramente autonomo quando hai un lavoro ed una casa in cui abitare” , ha aggiunto Serra. “Si tratta di un punto di incontro per queste persone, in un ambiente che dia a tutti la possibilità di essere sé stessi, ciascuno con le proprie differenze”, ha ribadito Andrea Lorenti, responsabile di Poliste.