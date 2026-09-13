(Adnkronos) - I vigili del fuoco stanno intervenendo alla stazione di Milano Lambrate al binario 10 dove una giovane donna è stata investita da un treno dell'Alta Velocità. Sul posto sono presenti due mezzi del comando di via Messina, il 118 e la Polfer con il compito di stabilire la dinamica dei fatti. La circolazione è interrotta dal binario 9 al binario 12.

Sul sito di Trenitalia, secondo l'ultimo aggiornamento delle 20.15, si legge che la " circolazione è fortemente rallentata per accertamenti dell’Autorità Giudiziaria a seguito dell’investimento di una persona a Milano Lambrate. I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 90 minuti, limitazioni di percorso e cancellazioni". Altri treni potrebbero subire variazioni. In particolare, i seguenti treni Alta Velocità e Intercity viaggiano con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti: FR 9588 Reggio Calabria Centrale (10:05) - Torino Porta Nuova (21:00); FR 9320 Napoli Centrale (13:50) - Torino Porta Nuova (20:20); FR 9755 Milano Centrale (18:45) - Udine (22:37); FR 9661 Milano Centrale (19:00) - Napoli Centrale (23:43); FR 9563 Milano Centrale (19:10) - Roma Termini (23:10); IC 685 Milano Centrale (18:55) - Livorno Centrale (23:35).