(Adnkronos) - "Le linee guida sulla collaborazione tra medici e tecnici forniscono procedure e indicazioni importanti. Il fatto che siano condivise da due figure professionali di riferimento, come i medici radiologi e i tecnici di radiologia, rappresenta un grande valore poiché contribuisce alla protezione dei cittadini. Abbiamo a che fare con raggi X e radiazioni che possono provocare dei danni: disporre di linee guida chiare e condivise, quindi, aiuta sicuramente l'intero sistema sanitario nazionale". Così Diego Catania, presidente Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (Fno Tsrm e Pstrp), intervenendo oggi a Milano all'incontro con la stampa su 'Radiologia: il gioco di squadra che fa bene ai pazienti. Medici radiologi e tecnici di radiologia: competenze diverse, un unico obiettivo', organizzato da Sirm - Società italiana di radiologia medica e interventistica e dalla Commissione di Albo nazionale dei tecnici sanitari di radiologia medica - Tsrm. Nel corso dell'evento è stata infatti rinnovata e presentata la collaborazione tra radiologi e tecnici.

"Al prossimo Congresso Sirm - sottolinea Catania - avremo una sezione interamente dedicata ai tecnici di radiologia. Si tratta di un'apertura importante, perché il congresso non è mai stato aperto ai tecnici di radiologia. Questa novità offrirà nuove possibilità di confronto e condivisione dei temi, contribuendo al miglioramento dell'intero sistema".