Racconti Mundial in onore di Martellini e Pizzul per 80 anni dell'Ussi - Notizie

Racconti Mundial: voci, leggende, campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. E un omaggio a chi di mondiali ne ha raccontati tanti: Nando Martellini e Bruno Pizzul. Dopo le tappe di Sanluri e Serdiana il progetto Ussi80 sbarca venerdì a Villasimius con i campioni del mondo di Spagna 82 Marco Tardelli, Beppe Dossena, Franco Selvaggi. Ma non solo: ci saranno anche Gianfranco Zola, David Suazo, Mauro Esposito, Robert Acquafresca, Leonardo Pavoletti, Renato Copparoni, Gigi Piras, Alberto Marchetti e Paolo De Ceglie.

Due special guest dall'atletica: Martina Caironi e Dalia Kaddari. Si celebrano gli ottant'anni dell'Unione stampa sportiva italiana. Al Tanka resort si comincia venerdì alle 14.30 con il corso di formazione Odg - 6 crediti deontologici - su "Regole e criticità nella cronaca dello sport: il racconto contro discriminazioni e disuguaglianze". Relatori e testimonianze di Mario Zaccaria, Micaela Morelli, Fabio Pizzul, Martina Caironi, Guido Lo Giudice, Paolo De Angelis, Giuseppe Meloni, Vittorio Di Trapani, Mimma Caligaris, Simonetta Selloni e Stefania Rosas.

A seguire, dalle 17, cerimonia inaugurale con video inediti, saluti delle autorità, testimonianze di Simonetta Martellini, Marco Civoli, Ignazio Artizzu, Dalia Kaddari, Marco Tardelli, Beppe Dossena, Franco Selvaggi, Gianfranco Zola, Sandro Floris, Robert Acquafresca, Leonardo Pavoletti, Mauro Esposito, Paolo De Ceglie, Gigi Piras e Beppe Tomasini. A seguire, calciotto tra celebrità e Special Olympics.

Sabato 6, dalle 8.30 per i suoi ottant'anni, l'Ussi organizza anche un torneo di padel ed esibizione brasiliani del Sardinia United con le scolaresche. Alle 18 premiazioni e dibattito.





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