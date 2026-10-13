Quattro nuovi bus elettrici per il trasporto pubblico a Carbonia - Notizie

A Carbonia sono entrati in servizio autobus elettrici dell'Arst a zero emissioni, già operativi ad Alghero e Oristano. Sono stati presentati oggi nel Centro intermodale i primi quattro veicoli, lotto iniziale di una fornitura di oltre trenta bus - modelli TAM Vero 8 e Vero 10 - che saranno impiegati nei cinque comuni della Sardegna dove l'Azienda gestisce il servizio di trasporto urbano: oltre a Carbonia, Alghero e Oristano, anche Iglesias, Macomer.I TAM Vero 8 sono lunghi quasi otto metri e possono trasportare massimo 54 passeggeri; gli altri, lunghi circa dieci metri, hanno una capacità massima di 73 posti, di cui dodici a sedere. I mezzi, con autonomia di 280 chilometri, sono concepiti per muoversi con agilità nel traffico cittadino, anche su percorsi in salita e nelle vie più strette del centro abitato, come spiegato da Francesca Sulis, dirigente della diresione di Esercizio automobilistico dell'Aest, e da Maurizio Cerniglia, responsabile di sede.Il pianale ribassato e un sistema che permette al bus di inclinarsi di lato verso il marciapiede agevolano la salita e la discesa. Ogni veicolo, inoltre, è dotato di una postazione riservata alle persone in sedia a rotelle, che possono accedere con facilità grazie a una rampa manuale a ribalta, e ha a bordo un sistema di videosorveglianza con cinque telecamere interne, per garantire la sicurezza dei viaggiatori e del personale."L'ammodernamento della flotta è un passaggio essenziale per abbattere le emissioni e migliorare la qualità del nostro servizio", ha ricordato l'amministratore unico dell'Arst, Giovanni Mocci, durante la presentazione dei nuovi bus elettrici accanto al sindaco di Carbonia, Pietro Morittu. «Procediamo secondo il nostro piano industriale, con investimenti mirati a rendere i veicoli sempre più silenziosi e confortevoli, riducendo notevolmente l'impatto acustico nelle strade cittadine. È...

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