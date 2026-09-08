Quartu Cultura Festival si chiude giovedì con Karima e Dado Moroni - Notizie

Quartu Cultura Festival accende i riflettori su una delle voci più autorevoli e riconoscibili della scena musicale italiana, Karima. Accompagnata da Dado Moroni, pianista jazz di fama internazionale, sarà il 10 settembre alle 21 al Parco naturale regionale Molentargius Saline.Un duo d'eccezione per un itinerario musicale che attraversa alcune tra le più celebri e amate pagine del Novecento. Una scelta che chiude la rassegna firmata dalla Fondazione Quartu Cultura, nel segno della musica e dell'emozione, affidando a due grandi interpreti il compito di accompagnare il pubblico nell'ultima tappa di questa seconda edizione.Cantante dalla vocalità profonda, calda e ricca di sfumature, Karima ha costruito negli anni un percorso artistico solido e personale, attraversando con naturalezza jazz, soul, pop e black music. La sua voce, potente ma allo stesso tempo capace di grande delicatezza, si distingue per una straordinaria intensità interpretativa e per la capacità di restituire a ogni brano una dimensione intima e personale. Nel corso della carriera ha collaborato con importanti artisti e musicisti italiani e internazionali, consolidando una cifra stilistica inconfondibile.Moroni ha collaborato con alcune delle più grandi personalità della storia del jazz, tra cui Clark Terry, Wynton Marsalis e Ray Brown. Il suo pianismo, caratterizzato da virtuosismo, swing ed eleganza, lascia spazio all'ascolto e all'interazione, trasformando ogni esecuzione in un dialogo musicale vivo e imprevedibile. Un dialogo tra voce e pianoforte, un viaggio nella grande canzone del '900, tra melodie conosciute e nuove sfumature, capace di attraversare generi e generazioni con uno sguardo contemporaneo, senza mai perdere il legame con la tradizione."Un risultato che conferma la vocazione della Fondazione Quartu Cultura, organizzatrice della manifestazione, a costruire un progetto culturale capace di mettere in dialogo artisti, linguaggi e sensibilità differenti, trasformando il...

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