Quartu, avviato l'iter per cambiare volto alla zona di Is Arenas - Notizie

Is Arenas rivestirà un ruolo centrale per la città di Quartu Sant'Elena. Con delibera di Giunta comunale sono state formalizzate l'adozione e la presa d'atto del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del PIA, un disegno che riorganizza l'intera area attorno alla cittadella sportiva di via Beethoven e le restituisce funzioni, spazi verdi e servizi.Il piano passa ora alle procedure di screening ambientale e all'acquisizione di pareri, nulla osta e autorizzazioni regionali, al termine delle quali potrà essere approvato in via definitiva.Sul piano ambientale, la rielaborazione recepisce le condizioni poste dalla Regione e ridisegna l'intervento nel rispetto del contesto in cui si colloca, a ridosso della zona umida. I confini sono stati rivisti seguendo quelli del Parco Molentargius-Saline e del Piano paesaggistico, prevedendo una fascia di protezione verso lo stagno. Tutte le aree saranno dotate di Verde con irrigazione automatizzata a goccia e raccolta delle acque meteoriche."Abbiamo ridefinito tutto il comparto - spiega l'assessore ai Lavori pubblici Antonio Conti - eliminando la struttura destinata al Centro di educazione stradale, non più coerente con la programmazione. Un edificio che in origine doveva costituire anche la fermata di un'ipotetica metropolitana di superficie ormai superata dal Piano della mobilità sostenibile".Per lo sport il progetto risponde a una carenza storica. Lo stadio e il Palazzetto, ma anche l'adiacente campo di Sa Cora, richiamano e richiameranno un pubblico numeroso; il parcheggio eviterà quindi di lasciare le auto nelle vie residenziali, con evidenti disagi per chi abita nei dintorni. Sono tre le aree di sosta che nasceranno, per complessivi 679 posti auto: il parcheggio A, baricentrico rispetto ai campi, con 256 posti, di cui 16 per persone con disabilità e una zona per la ricarica elettrica; il parcheggio B, con...

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