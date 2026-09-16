(Adnkronos) - Il conto alla rovescia è cominciato. Jannik Sinner è tornato ad allenarsi a Montecarlo dopo le settimane di stop imposte dal problema al ginocchio destro e guarda alla tournée asiatica come possibile punto di ripartenza della sua stagione. Il numero uno del mondo ha concluso il ciclo di terapie al J Medical di Torino e ha ripreso progressivamente il lavoro sul campo. Le indicazioni arrivate negli ultimi giorni sono incoraggianti ma il ginocchio, fermato da un'infiammazione tendinea, resta sotto osservazione. Niente corse contro il tempo: la parola d'ordine è prudenza. La prima finestra per il rientro porta in Cina, al torneo di Pechino: l'appuntamento è fissato dal 30 settembre al 6 ottobre. Sinner è regolarmente iscritto, ma la sua presenza non è ancora una certezza assoluta. Saranno gli allenamenti dei prossimi giorni a dare le risposte più importanti. Il ritorno in campo, insomma, è vicino ma dovrà essere costruito passo dopo passo. Dopo lo stop e le rinunce forzate, l'obiettivo è ritrovare fiducia e ritmo senza rischiare ricadute.