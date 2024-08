Punto Poste, servizi postali comodi e flessibili a Oristano

Poste Italiane con la rete “Punto Poste” facilita l’esperienza di acquisto online dei cittadini della provincia di Oristano. Attraverso la rete “PuntoPoste”, infatti, è possibile ricevere gli acquisti online o effettuare spedizioni di resi o pacchi in luoghi alternativi all’ufficio postale e al proprio domicilio anche in estate quando si è in vacanza. Nella sola provincia di Oristano, con le ultime abilitazioni, la rete conta ad oggi 58 punti, che si affiancano agli 83 uffici postali operativi sul territorio. La rete “Punto Poste”, che si caratterizza per la flessibilità degli orari e la disponibilità dei servizi anche nei fine settimana, è composto da tabaccherie, Kipoint, ma anche bar, edicole, cartolerie, supermercati Carrefour e distributori di carburante IP. In particolare, sul sito www.poste.it inserendo la località di interesse nella barra di ricerca in home page, è possibile ricercare il “Punto Poste” più vicino e più comodo e trovare tutte le informazioni utili sulle modalità di spedizione, di ritiro o di reso. Infine, attraverso la rete “PuntoPoste”,

