(Adnkronos) - È di diverse vittime e numerosi feriti, ancora da quantificare, il bilancio dell'incidente che ha coinvolto un autobus turistico in serata sulla strada tra Zernez e Susch, nel cantone svizzero dei Grigioni. Il pullman si è ribaltato e la strada dell'Engadina è stata completamente chiusa. Sul posto sono intervenuti diversi mezzi di soccorso, tra cui cinque elicotteri.

A bordo dell'autobus viaggiava un gruppo turistico di 48 persone, tutte di nazionalità olandese secondo i media dei Paesi Bassi. Il mezzo, appartenente alla compagnia Oad, era diretto in Austria e la tappa in Svizzera era stata organizzata come escursione di una giornata. Restano ancora da chiarire le cause dell'incidente.