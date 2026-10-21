(Adnkronos) - Problemi di infortuni anche per la corazzata Psg. La squadra guidata da Luis Enruique ha perso due dei suoi fuoriclasse, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia nel corso della vittoria per 4-2 contro il Barcellona in Champions League. I due giocatori potrebbero dover restare fuori per diverso tempo. Il problema accusato dall'attaccante ex Napoli, Khvitcha Kvaratskhelia, sostituito dopo un'ora di gioco, dopo un violento scontro con Xavi Espar, ha destato seria preoccupazione e i primi esami effettuati non sono stati rassicuranti.

Il giocatore georgiano si sottoporrà ad una risonanza magnetica per affinare la diagnosi, ma, secondo l'Equipe, si teme una rottura del legamento crociato. Per quanto riguarda Dembelé, invece, la preoccupazione è una lesione ai muscoli ischiocrurali della coscia sinistra. Anche lui oggi si sottoporrà ad accertamenti per determinarne l'entità dell'infortunio.