(Adnkronos) - Decine di manifestanti, tra cui l'attrice Susan Sarandon, sono stati fermati dalla polizia di New York a Manhattan, dove stavano manifestando contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu prima del suo discorso all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La Cnn spiega che manifestanti di Jewish Voices for Peace, un'organizzazione per i diritti umani che si batte per i diritti dei palestinesi, si sono riuniti a Manhattan per chiedere la fine della guerra di Israele e per contestare la visita di Netanyahu a New York.

I manifestanti hanno bloccato il traffico scandendo slogan come "fermate le bombe" e "mettete fine alle uccisioni".

Tra i presenti alla protesta anche l'attrice e attivista politica Cynthia Nixon, che indossava una maglietta con la scritta "finanziate le persone, non le bombe". Anche il candidato al Congresso Brad Lander ha preso parte alla contestazione. Gli agenti della polizia di New York, arrivati sul luogo della protesta, hanno intimato ai manifestanti di sgomberare la strada, ma circa 30 persone sono rimaste sedute e in piedi sulla carreggiata. Dopo un ulteriore avvertimento, gli agenti hanno fermato alcuni manifestanti e Sarandon è stata tra le persone condotte sugli autobus della polizia di New York e prese in custodia.