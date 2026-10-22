(Adnkronos) - Giornata decisiva oggi per la protesta degli autotrasportatori. Alle 12 è previsto il Consiglio dei ministri chiamato a varare un decreto con nuovi interventi a sostegno del trasporto merci e dell'agricoltura. Sul tavolo ci sono ulteriori risorse per compensare i rincari del gasolio e accelerare i rimborsi alle imprese.

In attesa delle decisioni dell'esecutivo, la mobilitazione non è ancora rientrata, ma si sta differenziando da regione a regione: in Calabria e Sicilia il fermo degli autotrasportatori è stato sospeso, mentre in altre aree del Mezzogiorno restano criticità nella circolazione e nella distribuzione delle merci. Le conseguenze riguardano anche i supermercati, le stazioni di servizio e alcuni servizi pubblici, con carenze soprattutto per i prodotti freschi. In allerta anche gli aeroporti per le difficoltà nell’approvvigionamento di carburante Jet A-1 presso diversi scali tra cui Napoli, Salerno, Reggio Calabria, Crotone e Catania.

Sul fronte dell'ordine pubblico, il Viminale ha intensificato i controlli per garantire la circolazione e consentire alle imprese che vogliono lavorare di effettuare le consegne. Sono state identificate 1.339 persone, con 71 denunce e 242 sanzioni amministrative. È stata inoltre predisposta la scorta delle forze dell'ordine per numerosi mezzi pesanti..