Proiezioni, poesia e confronto sul cinema indipendente e di ricerca - Notizie

Cinema, poesia, letteratura, incontri e momenti di confronto tra professionisti del settore sulle sfide e le prospettive del cinema indipendente e di ricerca. Sono gli elementi portanti del V-Art Festival Internazionale Immagine d'Autore in programma dal 20 al 28 novembre a Quartu Sant'Elena tra The Social Gallery, Ex Convento dei Cappuccini e Spazio Michelangelo Pira. Con la 31/a edizione il direttore artistico, il regista Giovanni Coda, dà il via a "Un nuovo inizio"."Il V-Art oggi riparte con la stessa passione degli esordi e con un patrimonio di esperienze, relazioni e visioni che diventa materia viva per immaginare il futuro. Un viaggio che ricomincia, per tutto il tempo che ci sarà concesso. Idealmente infinito, perché la passione, la curiosità e l'impegno culturale non conoscono scadenze", sottolinea Giovanni Coda. L'ingresso è gratuito. Si parte con la presentazione del libro L' aria che passa. Conversazioni con Franco Loi di Roberta Castoldi. Un omaggio al grande poeta genovese, milanese d'adozione scomparso nel 2021. Il 21 è in programma l' anteprima del documentario La nostra isola è il mondo intero diretto da Claudio Di Mambro, Luca Mandrile, Umberto Migliaccio. Il 22 spazio a Mauro Liggi con Il cifrario della solitudine e a una selezione di corti della rassegna Made in Italy. Dal 23 al 25 omaggio al cinema di Ferzan Özpetek con tre opere emblematiche della sua filmografia: Le fate ignoranti, Saturno contro e Mine vaganti. Il 26 sarà presentato il film Un giorno d'estate di Gaetano Di Lorenzo.Il 27, all'Ex Convento, anteprima regionale di Ombre d'archi di Simone Ruggiu e Missing Boys di Davide Catinari, viaggio inedito nella scena musicale new wave sarda degli anni '80 Chiusura il 28 allo Spazio Michelangelo Pira con la 2/a edizione del Forum FuoriNorma - La via...

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