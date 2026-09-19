(Adnkronos) - I carabinieri hanno effettuato una perquisizione informatica sul cellulare del 13enne che ieri, in una scuola media a Centocelle, a Roma, ha accoltellato una professoressa. L'attività ha riguardato anche il telefono della madre sul quale si trovano salvate le carte di credito utilizzate dal ragazzino per acquistare i due coltelli da sub e gli occhiali da softair con i quali ha messo a segno il suo piano.

Gli investigatori hanno proceduto anche alla copia forense. L'analisi dei dati aiuterà a verificare se il 13enne sia stato in qualche modo istigato a colpire la docente, col proposito poi di diffondere il video dell'aggressione su un gruppo Telegram. Intanto, i carabinieri hanno ascoltato, come persone informate sui fatti, altri docenti della scuola e compagni di classe.

Il ragazzino che ieri mattina ha dapprima spruzzato lo spray urticante sul volto della professoressa per poi ferirla con un coltello aveva programmato tutto. Dall'annuncio sui social '- 5 hours' - alla 'vestizione' nel bagno della scuola di tutto ciò che serviva per mettere a segno il suo piano. Secondo quanto emerso dalle indagini avviate dai carabinieri intervenuti sul posto, il 13enne dopo l'ingresso all'istituto Giovanni Verga, dove frequenta la terza media, è andato in bagno, ha indossato un caschetto con sopra attaccato il cellulare come fosse una goPro, gli occhiali da softair, che ha detto di aver comprato su un sito specializzato, e ha tirato fuori dallo zaino due coltelli da sub. Uno lo ha attaccato alla cinta, l'altro lo ha impugnato per ferire l'insegnante.

In videochiamata su Telegram con un gruppo di persone, sulle quali ora si concentrano le indagini dei militari dell'Arma, è passato all'azione colpendo la vittima in tre punti diversi, tutti nella regione subascellare. La donna, terrorizzata, è stata soccorsa in tempo e trasportata in codice giallo al vicino ospedale Vannini. Il 13enne è stato portato in una caserma dei carabinieri, accompagnato dai genitori.