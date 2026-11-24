(Adnkronos) - Tour in Europa per il principe William nel 2027. In agenda, secondo il Times, ci saranno più viaggi e incontri istituzionali, non solo in Europa, ma anche in Medio Oriente. Il recente viaggio del principe del Galles in India, sebbene organizzato nell'ambito del suo Earthshot Prize e non in veste di rappresentante della Corona, è stato accolto così positivamente che il governo britannico lo ha visto come un'opportunità per rafforzare i legami del Regno Unito con altri partner. Su richiesta di Whitehall, il Principe di Galles potrebbe, a partire dall'inizio del 2027, intraprendere, dunque, una serie di visite all'estero, in particolare in Europa e Medio Oriente, per mantenere i legami tra il Regno Unito e i suoi alleati.

"Il principe desidera che i suoi viaggi all'estero abbiano uno scopo specifico e significativo. Tutto questo, per lui, significa stringere legami più stretti, sviluppare relazioni durature e sostenere progetti che producano risultati tangibili", ha dichiarato in una nota Kensington Palace. A differenza dei viaggi della Regina Elisabetta II, che erano più lunghi e includevano più impegni di rappresentanza che colloqui sostanziali, le visite del principe William potrebbero essere molto più brevi e soprattutto caratterizzate da una maggiore riservatezza.

"Le visite reali sono una parte fondamentale per realizzare le priorità del governo, rafforzare le partnership globali del Regno Unito e migliorare i legami tra i popoli', ha aggiunto il ministro degli Esteri britannico. 'Il principe William immagina queste relazioni come durature. Vuole stringere legami che saranno utili al Regno Unito per decenni, unendo le persone per affrontare alcune delle maggiori sfide che il nostro pianeta e le nostre società si trovano ad affrontare", ha dichiarato un consigliere diplomatico al Times.